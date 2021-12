Da Redação

De fio dental, Ivy Moraes empina o bumbum em Maceió

Ivy Moraes, ex-BBB, deixou seus seguidores de queixo caído nesta quarta-feira (22) após publicar uma foto, com direito a uma vista paradisíaca. A influenciadora curte as férias em Maceió, capital de Alagoas.

continua após publicidade .

No entanto, o destaque não foi apenas a bela vista da praia, mas também o corpão escultural da famosa. Ivy deixou o bumbum perfeito em evidência ao ser clicada apenas com um biquíni fio-dental rosa com detalhes em laranja.

Os fãs não perderam tempo e fizeram questão de lotar os comentários de elogios. "Gostosa", "quando Deus te fez ele estava inspirado" e "deusa" foram apenas algumas das inúmeras mensagens.