De férias no Catar, Maisa Silva afirma ter se apaixonado; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com 20 anos, a apresentadora divertiu os seus seguidores do Twitter ao afirmam que teria se apaixonado... no aeroporto

Maisa Silva está aproveitando suas férias no Catar o máximo que pode. A atriz está no país para assistir aos Jogos da Copa do Mundo 2022 e, aparentemente, aproveitar e explorar sua vida de solteira no exterior.

continua após publicidade .

Com 20 anos, a apresentadora divertiu os seus seguidores do Twitter ao afirmam que teria se apaixonado... no aeroporto. "Me apaixonei no aeroporto de novo...", disse ela no seu perfil oficial. Um fã, mais do que entretido, já desejou até mesmo um novo filme para a Netflix, onde a atriz trabalha atualmente.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Com os internautas entrando na onda, um outro perguntou se o sortudo que ganhou o coração de Maisa seria um passageiro, mas teve logo sua teoria negada. "Piloto ou copiloto. Juro", afirmou a jovem.

fonte: Da Redação

continua após publicidade .

Maisa ainda explicou que não conheceu muito da sede da Copa, pois está indo lá só para acompanhar as partidas do Brasil. "Sinto decepcionar vocês, mas não conheci nada além de aeroporto, hotel, estádio e metrô. Eu estou vindo só pras partidas. Então, chego no dia do jogo, me arrumo e vou direto. Depois da partida, eu volto para o hotel pra dormir e vazo no dia seguinte (fazendo isso agora, inclusive). Tô ficando em Dubai", afirmou.

fonte: Da Redação

Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News