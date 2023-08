De férias! Juliette posta fotos de viagem com o novo affair; confira

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Juliette está aproveitando dias de descanso nos Estados Unidos com amigos e seu novo affair. Nas redes sociais, a campeã do BBB 21 publicou uma sequência de fotos do dia de passeio em parque de diversões em Orlando, na Flórida.

A paraibana exibiu como foi o primeiro dia. Nas imagens, a advogada apareceu usando um look colegial com saia xadrez curtinha, um cropped branco, tênis e boné. "Hoje foi o nosso primeiro dia de parque e eu estou encantada", disse ao legendar a postagem.

Os fãs destacaram a beleza e o momento de Juliette. "Você tá tão leve, linda e feliz. Estamos amando acompanhar tudo!", "Linda como sempre", "A criança dentro de você foi resgatada", "Tão lindo ver sua felicidade", disseram.

Juliette mostrou o affair pela primeira vez, o crossfiteiro Kaique Cerveny, que participou de campeonato nos EUA. A

colocou um trecho de sua música Quase Não Namoro, com participação de Marina Sena, que dizia: “Não sou imune a sentimento/ Mas é que tô domando ele já faz tempo/ Eu quase não namoro”, deixando os seguidores animados com a possível confirmação do relacionamento.

Foto por Da Redação

