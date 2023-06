De férias com as amigas, Juliette exibe 'corpão' sarado em fotos; veja

A cantora e ex-BBB Juliette Freire elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza impecável durante as férias na Croácia com as amigas. Nesta terça-feira (13), ela fez um passeio de barco pelas águas cristalinas da região paradisíaca e caprichou nas poses ao usar um look mínimo.

A morena apareceu apenas de biquíni estilo fio-dental com detalhes prateados e ostentou sua beleza em vários ângulos. Sentada no barco, ela caprichou na pose e deixou à mostra sua barriga negativa. Em outro registro, ela empinou o bumbum ao posar em uma pedra. Na legenda, a artista brincou: "Haja normalmente".

VEJA:

Foto por Da Redação

Além disso, Juliette mostrou um vídeo com a amiga Jade Picon nas redes sociais e as duas foram muito elogiadas por suas belezas. “Deve ser tão bom ser bonita e ficar à vontade de biquíni assim. Meu sonho”, disse um seguidor. “Muito lindas”, afirmou outro. “Perfeitas demais”, comentou mais um.

CONFIRA:

