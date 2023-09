De carne de cavalo à lagosta: conheça os sorvetes mais bizarros

O calorão registrado nos últimos dias pede um delicioso sorvetinho para refrescar. São inúmeros os sabores para agradar os mais variados paladares, inclusive, aqueles mais estranhos e inusitados. No Dia Nacional do Sorvete, celebrado neste sábado (23/09), o TNOnline fez uma seleção com os sabores de sorvete mais bizarros comercializados pelo mundo afora. Confira:

Sorvete com ostras fritas

Na cidade de Hinase, província de Okayama, Japão, existe um lugar que vende um sorvete comum com ostras fritas, no entanto, a "iguaria" é servida por uma curta temporada durante o mês de março.

Sorvete de Carne Crua de Cavalo

Sorvete de Carne Crua de Cavalo

No Japão existe outro sabor inusitado: o Basashi Ice. O sorvete é feito por meio de uma combinação do sorvete de baunilha com pedaços de carne crua de cavalo. Embora pareça muito estranho para nossa cultura, a iguaria é consumida há muitos anos no país.

Salmão defumado e cream cheese

Salmão defumado e cream cheese

A combinação de salmão defumado e cream cheese forma um recheio clássico para os bagels norte-americanos, que, geralmente, são consumidos por lá no café da manhã. No entanto, e se esses sabores fossem colocados em um sorvete? A sorveteria Max & Mina fez isso, produzindo um sorvete especial com salmão defumado, cream cheese e ainda um toque de sal. Gostaria de provar?

Ouriço-do-mar com hortelã fresca e pimenta

Ouriço-do-mar com hortelã fresca e pimenta

Aberto pelos primos Kim e Tyler Malek, a Salt & Straw (de Portland) leva o conceito de sabores criativos para um nível totalmente novo. Imagine misturar criaturas do mar, ervas e especiarias em um sorvete? Pois, este que você vê na imagem acima é produzido com ouriço-do-mar do litoral da costa oeste dos Estados Unidos, infundido com folhas de hortelã fresca e pimenta. Para paladares refinados.

Pizza

Pizza

A Coolhaus, que tem unidades na Califórnia, em Nova York, em Dallas e em Los Angeles, todas nos EUA, é conhecida por suas criações de sabores pouco ortodoxos, como cream cheese & centeio, pato laqueado e frango frito & waffles. Agora, o delicioso sabor da pizza, mais precisamente Margherita, vem para somar às esquisitices da sorveteria. Feito com mascarpone, azeite de oliva, manjericão e tomates secos, o sorvete de pizza promete ser bastante fiel às raízes italianas.

Sorvete de lagosta

Sorvete de lagosta

A sorveteria Ben & Bill, em Bar Harbor, criou um sorvete inimaginável, mesmo para quem ama baunilha e crustáceos. O sorvete feito de lagosta fresca, manteiga e baunilha não é para qualquer um.



