De cadeira de rodas, Michael J. Fox curte praia no México

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em 2021, Michael afirmou que, apesar de viver com a Doença de Parkinson, é uma pessoa feliz

O ator Michael J. Fox, de 61 anos de idade, mundialmente reconhecido por participar da franquia de filmes "De Volta para o Futuro", foi flagrado curtindo um dia de praia em em Tulum, no México. O artista vive com a doença de Parkinson desde 1991 e precisou de ajuda extra para aproveitar o momento de lazer.

continua após publicidade .

Nos registros, Michael aparece na beira do mar, sentando em uma cadeira de rodas. Alguns momentos depois, ele contou com a ajuda de um rapaz e da mulher, a atriz Tracy Pollan, para conseguir caminhar com os pés na água. Michel e Tracy são casados desde 1988.

LEIA MAIS: Viúva de Gal Costa é detonada após publicar foto no perfil da cantora

continua após publicidade .

Em 2021, Michael disse que, apesar de viver com a Doença de Parkinson há mais de 30 anos, se considera uma pessoa feliz, explica que está bem com o fato de não ter uma cura e que não tem medo da morte.



"Eu sou muito franco com as pessoas sobre curas. Quando me perguntam se fiquei aliviado em algum momento do Parkinson durante a minha vida, eu digo: 'Tenho 60 anos e a ciência é difícil. Então, não. Mas eu sou realmente um cara feliz. Não tenho um pensamento mórbido na cabeça, mas não tenho medo da morte", disse ele em entrevista para a revista AARP.

O ator abriu a Fundação Michael J. Fox para a Pesquisa de Parkinson em 2000 para ajudar a educar o público e financiar pesquisas para combater a doença.



Fonte: Revista Quem.



Siga o TNOnline no Google News