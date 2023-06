De biquíni, Larissa Manoela revela corpo escultural e choca a web

A atriz Larissa Manoela chamou atenção ao compartilhar uma série de fotos curtindo o mar. Celebrando o Dia do Oceano nesta quinta-feira (8), a artista resgatou alguns cliques curtindo a natureza e impressionou ao aparecer de biquíni.

Nos registros, a jovem revelou seu corpo escultural em peças de banho estilosas e arrancou elogios dos seguidores ao posar deslumbrante. Larissa ainda surgiu em clima de romance com o seu noivo, o também ator André Luiz Frambach.

"Impossível não homenagear o dia do oceano, tendo em vista que precisamos celebrar e agradecer o fato de que vivemos em um planeta que é mais água do que 'Terra'. Que é dono de uma infinidade de vidas e profundas belezas. Que colore o azul. Aprendi a amar a cada dia mais essa imensidão. Tenho o prazer de hoje viver perto do mar e sou tão mas tão mais feliz! Muitos dos meus grandes e preciosos momentos vividos foram no oceano. Perto de suas ondas, da sua água salgada e de seu gostoso balanço. Tenho um máximo respeito e um amor gigante. Que possamos sempre olharmos ao redor e agradecermos por termos os grandiosos oceanos nos inundando infinitamente", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Perfeita", definiram os fãs. "Que linda", exclamaram os seguidores.

Fonte: Revista Caras.

