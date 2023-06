De biquíni fio-dental, Gretchen exibe corpão na internet: "Um ícone"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cantora Gretchen parou tudo nesta sexta-feira (16) ao compartilhar uma série de fotos de biquíni. De frete e de costas, a Rainha do Rebolado mostrou como está com as curvas bem durinhas e empinadas após algumas medidas.

continua após publicidade

Usando um modelo de roupa de banho fio-dental e bem fininho, a artista colocou seu bumbum turbinado para jogo e sua barriga chapada. Gretchen falou sobe manter tudo torneado com tratamentos estéticos e treinos na academia.

- LEIA MAIS: Calça usada por Andressa Suita gera polêmica: "Uniforme de firma"

continua após publicidade

"Bom dia. Sextou aqui com esse visual logo cedo. Esse biquíni de fita lindo e confortável e a cor nem precisa dizer né. Amo. Corpo trabalhado na musculação que o meu personal. E o bumbum já sabe né", falou ela sobre fazer um tratamento para os glúteos ficarem redondinhos.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Que linda, meu sonho chegar nessa idade belíssima", disseram os internautas.

CONFIRA:









Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News