De biquíni, Cleo aparece em cliques românticos ao lado do marido

O empresário Leandro Dlucca encantou as redes sociais, nesta sexta-feira (2), ao compartilhar alguns cliques super românticos de um banho de rio com a esposa, Cleo. Mas além da beleza do casal, outro detalhe também chamou atenção: nos registros, a atriz e cantora aparece usando um biquíni todo trabalhado na transparência.

As fotos inéditas foram compartilhadas no perfil oficial de Leandro no Instagram. Logo na capa do álbum, Cleo exibe o corpaço poderoso ao posar com a roupa de banho azul. Na parte de cima, o tecido esconde apenas a região dos mamilos, já na calcinha, a peça ganhou recortes estratégicos para acentuar os quadris da musa.

Muito apaixonados, a atriz aparece sempre agarradinha ao marido. Na sequência, Leandro também adicionou algumas fotos em que aparece usando uma sunga na mesma cor que a esposa, provando que são um super casal: “Somos nós, meu amor, até o fim”, ele se declarou em italiano na legenda da publicação.

Cleo fez questão de responder a declaração de amor: “Não entendi nada, mas eu concordo”, ela brincou com a frase em outra língua. O casal também ganhou vários elogios dos fãs nos comentários: “Lindos demais”, disse um admirador. “Casal lindíssimo", exaltou outro. “Que perfeitos”, escreveu um terceiro.

Cleo e Leandro estão juntos desde janeiro de 2021. Veja o post:

