De biquíni, Ana Castela agita a web com corpão escultural

Ana Castela, 19 anos

Nesta segunda-feira (27), a cantora sertaneja Ana Castela, de 19 anos, decidiu elevar a temperatura das redes sociais quando postou uma foto tomando sol com um biquíni rosa com azul, deixando as suas belíssimas curvas à mostra. Veja no final da matéria.

Em seu perfil do Instagram, a "Boiadeira", como se autodenomina, publicou dois cliques aparentemente em um cruzeiro e deixou os fãs enlouquecidos. Sem escrever nada de legenda, a artista compensou com a beleza.

A jovem completou o look com um boné tampando o rosto e um óculos escuro. Muito vermelha, a cantora mostrou aos seguidores que aproveitou a segunda-feira para pegar um "bronze".

Os comentários da publicação foram inundados de elogios pelos fãs da sertaneja. “Perfeita”, escreveu a ex-BBB e cantora Gabi Martins. “Corre aqui com protetor que a menina tostou”, brincou uma fã. “Ana Castela tinha que ser um elogio, você tá muito Ana Castela hoje”, elogiou um terceiro internauta.

Confira:

