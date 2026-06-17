Daveigh Chase, a Samara de ‘O Chamado’, morre aos 35 anos

A atriz Daveigh Chase, que ficou conhecida por dar voz à personagem Lilo no filme animado Lilo & Stitch e por interpretar Samara Morgan em O Chamado, morreu aos 35 anos na última terça-feira (16) nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por Roy Hernandez, namorado da artista, que revelou que ela enfrentou graves complicações de saúde nos últimos dias.

De acordo com informações divulgadas ao portal TMZ, o namorado informou que Daveigh sofreu um quadro de meningite associado a uma infecção na corrente sanguínea. As complicações evoluíram para problemas septicêmicos e isso causou a falência de seus órgãos.

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Ainda segundo pessoas próximas, a atriz havia sido internada no início deste mês em um hospital de Los Angeles. Na ocasião, ela também enfrentava problemas relacionados à desnutrição.

Carreira

A atriz estrelou seu primeiro filme relevante em 2001, quando fez a co-protagonista no longa cult Donnie Darko. Mas a fama veio quando deu vida para a personagem Samara, em O Chamado. Ela ainda dublou Chihiro, em A Viagem de Chihiro e Lilo, em Lilo e Stitch.

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Anos depois, em 2006, Daveigh foi escalada para a série da HBO ‘Big Love’, que mostra a história de uma uma família polígama. Ela interpretou Rhonda Volmer em 32 episódios da série que contou com cinco temporadas.

Além disso, em seu currículo, também estão produções como ‘Donnie Darko’, ‘A 5ª Sinfonia de Beethoven’, ‘Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira’, ‘Plantão Médico’, ‘Mercy’ e muitos outros. Com informações do portal TMZ.

Informações: Revista Caras

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