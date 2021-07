Da Redação

Datena revela que tem doença grave

O apresentador do Brasil Urgente, José Luiz Datena revelou ser portador de diabetes gravíssima. Por causa da condição, ele precisa fazer um tratamento com uso de insulina. O jornalista afirmou que gasta, aproximadamente, R$ 2 mil com remédios.

continua após publicidade .

Datena revelou sua situação após uma reportagem sobre o aumento de contas e produtos básicos no país. Ao citar caso de mulher que também tem a doença e teve que desligar a geladeira, local onde se guarda a insulina, para economizar energia, ele desabafou.

“Eu tenho diabetes grave. Grave não, é gravíssimo. Eu gasto perto de R$ 2 mil com esses negócio de insulina, aparelho de medir e tal porque eu tenho dinheiro. Senão eu já estava morto. Por que eu morro se eu não toma isso aí e a insulina tem que ser conservada dentro da geladeira porque tem prazo de validade”, disse.

continua após publicidade .

“O governo até parou de distribuir insulina pra muita gente durante um tempo. A insulina deles, eles distribuem com uma seringa que é desse tamanho (faz gesto de grande com a mão) de agulha. Eu ainda tomo com a agulhinha pequenininha. Se eu ficar sem tomar insulina, eu morro. Se a insulina estragar, ela perde a validade, ela perde a condição dela. Aí já era”, disse o jornalista, ao lamentar a condição da mulher.

Por, Metrópoles