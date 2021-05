Datena é condenado a pagar R$ 50 mil em indenização à Xuxa

Continua após publicidade

A condenação se deu após Datena, em 2017, se referir a Xuxa como "garota de programa" e "imbecil", depois que a loira, fez críticas a Joel Datena, filho do jornalista.

Em 2017, Joel estava à frente do programa Brasil Urgente, da Band, e após noticiar uma reportagem em que uma criança de 10 anos foi pega dirigindo o carro da mãe, Joel disse no ao vivo, se o filho fosse dele, o puniria fisicamente.

Xuxa ficou indignada com o comentário e, nas redes sociais, criticou Joel: "Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformada? Uma criança não deve ser corrigida com porrada, é fato, é lei", escreveu.

Na ocasião, José Luiz Datena tomou as dores do filho e gravou o vídeo com as ofensas a Xuxa: "Olha, pra dizer a verdade, uma das poucas vezes em que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel (e foram bem poucas), é quando ele assistia aquela garota de programa, infantil, que cresceu e continua infantil. E, além disso, imbecil".

Em sua defesa no processo, Datena disse que usou a expressão "garota de programa infantil" para fazer referência a uma apresentadora de programa para crianças. O desembargador Enéas Costa Garcia, relator do processo, não aceitou a argumentação.

Com informações: Revista Quem