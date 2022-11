Datena detona Bolsonaro por ainda não aceitar derrota na eleição

Da Redação

Datena criticou o presidente durante o programa Brasil Urgente, na tarde dessa segunda-feira (31)

O apresentador José Luiz Datena criticou a postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, pois ele ainda não se manifestou sobre o resultado da eleição. Bolsonaro era candidato à reeleição, mas perdeu para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que conquistou mais de 60,3 milhões de votos (50,90%).

De acordo com Datena, é importante que o atual mandatário se posicione, pois somente isso fará com que a paralisação de caminhoneiros bolsonaristas pelas rodovias do país termine.

Leia mais: Bolsonaro mantém silêncio sobre vitória de Lula na eleição

“Eu sempre defendi caminhoneiro, mas impedir o direito de ir e vir de um resultado já votado, tem que se reconhecer a derrota”, disse Datena na abertura do Brasil Urgente dessa segunda-feira (31/10).

O apresentador ainda tentou reanimar Bolsonaro dizendo que ele não poderia se considerar perdedor em razão da expressiva votação no segundo turno, ainda que insuficiente para bater Lula.

“Nem é derrota, pois foi uma diferença de 2 milhões de votos, em um universo tão grande, ainda continua forte o presidente Jair Bolsonaro. Deveria reconhecer, seria muito legal quanto mais cedo ele fizesse isso, é importante que o país entre nos eixos, respeitar o princípio do contrário e vamos democraticamente, na gestão do presidente Lula, tentar recuperar o Brasil”, argumentou.

Leia também: Maioria do STF vota por manter ordem para PRF liberar rodovias

Durante a conversa com Catia Fonseca, a titular do programa Melhor da Tarde falou sobre a possibilidade de Bolsonaro reconhecer a derrota às 19h desta segunda. Datena voltou a criticar a demora do presidente.



“Eu acho que ele devia ter feito antes, já para entrarmos em um ritmo de tranquilidade. Não há por que você entrar em choque com um país divido do jeito que está, em uma crise internacional que estamos enfrentando, e uma crise nacional”, reforçou.

