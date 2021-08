Da Redação

Datena descarta chapa com Bolsonaro e critica voto impresso

Na tarde desta terça-feira (3), o apresentador José Luiz Datena afirmou, durante o programa "Brasil Urgente", que considera "antidemocrático" o apelo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a respeito do voto impresso. Datena também disse que se negaria a ser vice de Bolsonaro.

“Que se disputem as eleições e quem for melhor, ganhe. Se quiser ganhar, faça campanha e ganhe de novo. Parece até que está com medo de perder as eleições”, disse o apresentador.



“Não conte comigo nem passe perto de qualquer convite para desrespeitar as leis e a democracia. Agradeceria o convite e ficaria lisonjeado desde que as pessoas envolvidas fossem democráticas”, continua.



Datena disse ainda que fica lisonjeado ao saber por meio dos jornais que Ciro Gomes gostaria de tê-lo na chapa. “Queria avisar que sou candidato à Presidência da República pelo PSL, esse é o detalhe. Muito me honra receber convites para ser vice, mas sou candidato à Presidência”, relata.



Em relação a Bolsonaro, Datena disse ainda que “é difícil encontrar alguma identificação direta porque toda hora ele fica dizendo que não vai ter eleição”.

“Como é que você pode ser vice de alguém que fica dizendo que não vai ter eleição. Não é possível. (…) Quando tinha voto em papel no Brasil, tinha uma roubalheira desgraçada. E há quanto tempo Bolsonaro vem sendo eleito pelo voto eletrônico? Para quê voto impresso, que história é essa?”, questiona.

