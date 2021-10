Da Redação

Data de aniversário de Paulo Gustavo pode virar Dia do Humor

O Multishow e a família de Paulo Gustavo fizeram uma sugestão para que o dia 30 de outubro, aniversário do ator, torne-se o Dia do Humor no calendário do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de Lei foi publicado na quarta-feira (6).

A proposta foi feita por André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e será votada na semana do dia 11 de outubro. Além do pedido protocolado, o programa de televisão planeja uma série de ações para comemorar a data.



Um episódio especial de Vai Que Cola, relembrando o ator o personagem Valdo, está previsto para o dia 30. A exibição marcará a pré-estreia da nova temporada do programa de humor. Quem também fará uma homenagem para o ator é a G.R.E.S São Clemente, escola de samba do Rio de Janeiro. Paulo Gustavo será eternizado no samba-enredo Minha Vida É Uma Peça, feito para o Carnaval de 2022.

Com informações do Metrópoles.