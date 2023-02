Daniela Mercury se pronuncia sobre briga com trio elétrico de Anitta

Da Redação

A "Rainha do Axé" ficou zangada porque o bloco da artista carioca começou antes do horário combinado

Daniela Mercury "quebrou o silêncio" a respeito da briga envolvendo o trio elétrico da cantora Anitta no carnaval de Salvador, na Bahia. A "Rainha do Axé" ficou zangada porque o bloco da artista carioca começou antes do horário combinado e isso afetou a apresentação de Daniela.

Quando o fato ocorreu, Mercury disse que os artistas mais novos deveriam respeitar os mais velhos, e a fala da baiana repercutiu nas redes sociais. Em uma entrevista ao Gshow, ela deu mais detalhes sobre o episódio.

“Eu nem tinha entendido que era a Anitta que estava ali. Eu sou amiga dela, quero bem, tudo certo, é só uma questão de lógica do Carnaval. Eu nem sabia que era ela que estava atrás”, contou.

Ainda segundo Daniela, é importante manter a organização no circuito do Carnaval de Salvador, visto que os trios seguem um atrás do outro. Por conta disso, os vocais podem se intercalar, atrapalhando as apresentações.

“Isso é costume de quem não faz Carnaval em Salvador, pois, nos outros lugares do Brasil, o trio sai sozinho, um trio leva 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões… Aqui são 100 trios, está todo mundo saindo no mesmo lugar”, pontuou.

Com informações do Metrópoles.

