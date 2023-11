Daniela Mercury fala sobre amor, família e 40 anos de carreira

Rainha do Axé, a cantora Daniela Mercury, de 58 anos de idade, concedeu uma entrevista prestes a completar seus 40 anos de carreira. Durante o papo, a artista celebrou o casamento com Malu Verçosa, de 37 anos de idade, abriu a relação com os filhos e ainda relembrou momentos da carreira.

continua após publicidade

Para ela, o momento de seu casamento com Malu, em meados de 2013, foi um marco bastante importante para a carreira e para o país. Na época, Daniela Mercury decidiu contar a novidade durante a Ilha de CARAS, e o casório rendeu até outra capa na revista.

"Conversamos e fomos realmente de coração aberto, aflitas, preocupadas... Porque é uma mudança de cultura em um Brasil cheio de questões em relação aos casais homoafetivos. O Brasil é um país de grande maioria tolerante", recorda.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Paris Hilton anuncia nascimento da segunda filha e revela nome

Apesar de estarem felizes com o casamento, a artista desabafa que o período não foi fácil. "Minhas filhas passavam a não poder ter os nossos sobrenomes, uma família legal, no sentido dos direitos de todos os casais. Todas as consequências que vieram a partir de termos a possibilidade de nos casar no civil. Isso é uma conquista bem recente no Brasil."

Hoje, 10 anos após o casamento, Daniela Mercury ressalta a importância de ter noticiado a relação, e afirma que isso pode ajudar outras famílias e membros da comunidade LGBTQIA+. Para ela, apesar de ainda haver muito o que melhorar, já existem mudanças importantes na sociedade para acolher e respeitar todas as formas de amor.

continua após publicidade

"Trouxemos à tona uma reflexão de quem são essas famílias. As escolas começaram a deixar de fazer festas do Dia dos Pais, Dia das Mães, para fazer festa do Dia da Família. Estamos falando de todas as possibilidades familiares."

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Ela ainda relembrou uma situação que Ana Isabel, chamada carinhosamente de Bela, passou na escola ao falar da família. "Quando ela estava com cinco anos, falou que o coleguinha brigou com ela e disse: 'Vou falar para o meu pai e para a minha mãe', e ela disse: 'Vou falar com as minhas duas mães'."

continua após publicidade

Daniela Mercury ainda revela que não é tão firme quanto à esposa com os filhos mais novos. "Eu sou uma mãe meio avó com essas mais novas, quem segura o rojão de por limite é Malu. Ela é mais vigilante. Elas vem a mim para ver se eu consigo ajudar a convencer [risos]. É muito engraçado, no casal sempre tem um que é mais mole com os filhos."

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News