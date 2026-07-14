Daniel Alves prega em igreja e afirma ter sido mais feliz na prisão do que ganhando milhões no futebol

O ex-jogador foi preso em 2023 sob acusação de agressão sexual em uma boate de Barcelona

O ex-lateral da Seleção Brasileira Daniel Alves voltou a repercutir nas redes sociais após a divulgação de vídeos em que aparece pregando na igreja Casa De Dios, na Guatemala. Durante a celebração, ocorrida no dia 14 de junho, o ex-jogador afirmou aos fiéis que foi mais feliz no período em que esteve preso na Espanha do que durante o auge de sua carreira esportiva, justificando que no cárcere encontrou maior proximidade espiritual.

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Em seu discurso, o ex-atleta fez um contraponto entre a realidade financeira que vivia nos campos e a rotina de trabalho dentro da penitenciária. “Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que ganhando milhões. E olha aqui, antes eu jogava futebol e agora eu estava na prisão limpando a casa, mas tinha meu pai [Deus] comigo. Eu dizia: ‘O que vale milhões de euros sem pai?’”, declarou Daniel.

Relembre o caso

O ex-jogador foi preso em 2023 sob acusação de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão.

Após 14 meses preso, ele deixou a penitenciária em março de 2024 após pagar fiança no valor de 1 milhão de euros. O ex-lateral da Seleção foi absolvido após a Justiça espanhola alegar que as provas da acusação não seriam suficientes para sustentar a culpa do jogador no caso.

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As informações são do Metrópoles.