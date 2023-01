Damares curte post contra Michelle Bolsonaro: 'Tenho unhas grandes'

Da Redação

Depois que a curtida de Damares começou a repercutir nas redes sociais, ela se explicou ao portal UOL

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) virou assunto nesta quinta-feira (26), após ter curtido uma publicação no Twitter que supostamente criticava Michelle Bolsonaro. De acordo com a senadora, tudo não passou de um grande mal entendido.

Depois que a curtida de Damares começou a repercutir nas redes sociais, ela se explicou ao portal UOL e afirmou que tudo aconteceu devido ao tamanho das unhas. "Eu tenho unhas muito grandes", justificou a política.

A publicação em questão era sobre uma possível candidatura de Michelle para a presidência da República. Um usuário do Twitter perguntou se os brasileiros votariam na esposa de Jair Bolsonaro e um outro internauta respondeu "Não". Damares curtiu a resposta negativa.

Na sua justificativa, a senadora ainda disse que a ex primeira-dama é como uma filha para ela. “Na hora de passar o dedo pela tela do celular, eu me atrapalhei. Eu nunca curtiria algo contra Michelle, que é como uma filha para mim. A gente se fala todos os dias. Ela é uma princesa, e eu sou madrinha de oração dela”, justificou Damares.

Segundo a senadora, não é a primeira vez que esse tipo de situação ocorre. Ela disse que ainda está aprendendo a lidar com a tecnologia.

