Dado Dolabella se declara para Wanessa em show da cantora: “Deusa”

O ator interrompeu a apresentação e fez uma declaração de amor para a namorada

Dado Dolabella fez Wanessa Camargo se emocionar, neste sábado (15/10), no show que a cantora realizou em uma casa noturna de São Paulo. Perto do final do show, o ator interrompeu a apresentação e fez uma declaração de amor para a namorada.

Ele pediu para Wanessa atender a uma ligação, em cima do palco, e se declarou: “Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher foda que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa (…). Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar na gente esse gostinho de céu. Shine it on”.

Logo após ouvir esta declaração de Dado Dolabella, emocionada, a filha de Zezé di Camargo, que também estava no local, começou a cantar o hit O Amor Não Deixa, um dos maiores sucessos da carreira da cantora.

Veja o momento abaixo:

Com informações: Metrópoles

