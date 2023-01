Curitiba terá transporte gratuito para show do Backstreet Boys

Da Redação

Espetáculo faz parte da turnê DNA World Tour

O grupo Backstreet Boys se apresenta em Curitiba nesta quarta-feira (25) e conforme a Urbanização de Curitiba (Urbs), serão disponibilizados 10 ônibus gratuitos para os fãs que vão ao show do grupo no fim da apresentação.

O ônibus vai operar entre 22h e meia-noite e farão o trajeto da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, em uma linha direta e sem paradas. O show está marcado para às 20h30.

A Urbs informou também que a operação foi contratada pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico.

O espetáculo faz parte da turnê DNA World Tour, a 11ª já realizada pelo grupo norte-americano, com mais de 150 shows na agenda. No Brasil, além da capital paranaense, o grupo ainda passa por São Paulo e Belo Horizonte.

A Prefeitura de Curitiba afirmou que por conta das apresentações, a região da Pedreira Paulo Leminski terá alterações no trânsito.

Com informações do G1.

