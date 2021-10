Da Redação

Curado: Caio Ribeiro afirma que não há linfomas em seu corpo

O comentarista esportivo Caio Ribeiro, da Globo, revelou neste domingo (3) em suas redes sociais que não há mais linfomas em seu corpo. Ele estava fazendo quimioterapia para tratar um linfoma de Hodgkin.

continua após publicidade .

"Acho que foi sim o maior jogo da minha vida e a gente venceu. Juntos!!!", escreveu no Instagram

No vídeo, o comentarista afirma que respondeu bem ao tratamento com quimioterapia e agradeceu o apoio que recebeu desde o anúncio da doença.

continua após publicidade .

"Sexta-feira (1º) eu fiz o exame, o PET Scan, um tipo de ressonância para ver como estava a resposta ao medicamento, a quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado. Não existe nenhum mais risco do câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento", afirmou em um vídeo publicado no Instagram na tarde deste domingo (03).

Apesar do resultado dos exames, o comentarista afirma que ainda terá que realizar tratamento com radioterapia por prevenção.

Caio havia revelado aos fãs que estava com câncer. Na ocasião, o comentarista disse que foi diagnosticado após perceber um caroço no pescoço

Com informações: G1