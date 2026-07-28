Cucurella cumpre promessa de título e tatua rosto do técnico da Espanha

Lateral espanhol eternizou o rosto de Luis de la Fuente no braço esquerdo após a conquista da Copa do Mundo

O lateral-esquerdo Marc Cucurella cumpriu a promessa feita antes da conquista da Copa do Mundo pela Espanha e tatuou o rosto do técnico Luis de la Fuente no braço esquerdo nesta terça-feira (28). O jogador, recém-contratado pelo Real Madrid, havia prometido a homenagem em julho caso a seleção espanhola garantisse o bicampeonato mundial.

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Para eternizar a homenagem ao treinador na pele, o atleta escolheu o tatuador espanhol Ganga, proprietário de um renomado estúdio em Los Angeles, nos Estados Unidos. O profissional é conhecido por atender grandes personalidades do esporte e do entretenimento global, incluindo nomes como Vini Jr., LeBron James, Travis Scott, Adele e o cantor Drake, que foi um dos primeiros clientes de destaque a impulsionar sua carreira internacional. Além dos trabalhos na pele, Ganga também se destaca na arte colecionável, criando peças exclusivas que já presenteou a clientes como o próprio atacante brasileiro do Real Madrid.

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A tatuagem simboliza a forte relação de confiança entre Cucurella e Luis de la Fuente. O comandante foi figura central na trajetória do lateral na seleção, mantendo sua convocação e titularidade mesmo durante períodos em que o jogador enfrentava severas críticas da imprensa e da torcida. O suporte do treinador foi decisivo para a consolidação de Cucurella, que se tornou peça fundamental nas campanhas vitoriosas da Eurocopa de 2024 e do Mundial de 2026.

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