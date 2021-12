Da Redação

Cuca ressalta importância do Atlético-MG em sua vida

Com cerca de 23 anos de carreira como treinador, Cuca já é um personagem icônico na história do Atlético Mineiro, após tirar o time de uma seca de 50 anos sem conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade .

Contudo, esse não foi o maior feito do técnico no comando do time, já que em 2013 Cuca conquistou a Libertadores com a equipe, e sem dúvidas se tornou um dos maiores treinadores do Galo. E assim como o clube o ama, ele ama o clube. “É o maior Clube da minha vida, sem dúvida”, disse o técnico.

Nessa longa caminhada de 23 anos, após deixar de ser um meia-direita talentoso e com uma boa galeria de títulos para ingressar na carreira de técnico de futebol, o treinador está em sua segunda passagem no comando do Atlético Mineiro.

continua após publicidade .

Em sua primeira passagem, comandou a equipe por duas temporadas completas, e agora já soma mais de 200 jogos no comando do Galo e cinco taças ganhas, faltando apenas uma para conquistar todos os torneios que disputou com a equipe - a Copa do Brasil, na qual é finalista e já bateu o Athletico-PR com certa folga no jogo de ida.

“Além de ser o time que mais trabalhei por mais tempo, estou aqui há três anos e meio, com cinco conquistas, na final de mais uma. Clube que mais me identifiquei. Tiveram outros, lógico, com ligação forte. Mas aqui foi mais. Me lembra a minha vida, o povão que gosto tanto, que é a minha origem. Se eu pudesse escolher um lugar para ter êxito, seria aqui. Estou muito feliz e contente com tudo que aconteceu e que está acontecendo com a gente aqui”, afirma Cuca.

continua após publicidade .

Após ser campeão

Após a conquista do Brasileirão, Cuca deu uma entrevista dedicando o título a todo atleticano em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. E que apesar de alguns torcedores não terem ficado contentes com sua contratação no início da temporada, esse título é para eles também.

continua após publicidade .

Cuca também apontou que ao longo da jornada rumo ao título houve diversos momentos doces e azedos. E que no início do torneio havia uma grande desconfiança sobre o seu trabalho. No entanto, o técnico ressaltou que após a 15ª rodada, a equipe estava coesa e haviam chegado no topo da tabela, depois disso eles não saíram mais da liderança.

A campanha do Galo neste ano impressiona, já que o time passeou na liderança do Brasileirão, ocupando o posto mais alto da competição durante a maioria das rodadas. E desde o início do segundo turno, muitos torcedores já realizavam palpites no 1xbetapostas, confiando que o título seria conquistado no final da temporada - aproveitando também os odds elevados oferecidos pela plataforma de apostas, assim como o bônus de boas-vindas para turbinar seus pitacos.

continua após publicidade .

Goleada

Como dito anteriormente, o Galo está próximo de fechar a temporada com chave de ouro, já que o time bateu o Athletico Paranaense no primeiro jogo da final da Copa do Brasil por 4 a 0. Com isso, a equipe praticamente garantiu a taça da competição, já que nunca na história do torneio, um time conseguiu reverter um resultado tão desfavorável no jogo de volta.

Na partida, o que se viu foi um Atlético Mineiro dominante, que desde os primeiros minutos de partida impôs seu ritmo de jogo, oprimindo o Furacão em seu campo de defesa. Lançado ao ataque, o time comandado por Cuca abriu o placar aos 23 minutos, em uma cobrança de pênalti convertida por Hulk. Não demorou muito tempo, e o Galo ampliou o placar, desta vez com Keno, que realizou uma ótima jogada e finalizou com perfeição de fora da área.

Na segunda etapa, o Galo não tirou o pé do acelerador, e aos 10 minutos, Vargas marcou mais um, e aos 23 o chileno fechou a goleada de 4 a 0, dando uma vantagem tremenda para o clube mineiro na partida de volta na Arena da Baixada.