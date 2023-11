Cristo Redentor vai fazer homenagem a Taylor Swift

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Taylor Swift será homenageada no Cristo Redentor, conforme confirmado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na manhã desta quinta-feira (16).

Swift tem um show agendado no Rio de Janeiro na sexta-feira (17), com apresentações adicionais da turnê “The Eras” programadas para o sábado (18) e domingo (19) na capital carioca. Todos os shows serão realizados no Estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão.

A iniciativa de homenagear Swift no Cristo Redentor partiu dos fãs, que se mobilizaram nas redes sociais para atrair a atenção de Eduardo e do Padre Omar, responsável pelas atividades no famoso ponto turístico.

Quem é

Taylor Swift, nascida em 13 de dezembro de 1989, é uma cantora e compositora americana reconhecida por sua versatilidade musical e reinvenções artísticas.

Ela começou a compor profissionalmente aos 14 anos e se tornou uma cantora country ao assinar com a Big Machine Records em 2005 Swift lançou seis álbuns de estúdio sob o selo, começando com seu álbum homônimo em 2006.

Ela é uma das músicas mais vendidas, com mais de 200 milhões de discos vendidos globalmente. Swift é a mulher mais transmitida no Spotify e na Apple Music, a artista feminina de maior bilheteria de todos os tempos e a primeira bilionária com a música como principal fonte de renda.

