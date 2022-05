Cristiano Ronaldo publica primeiro registro com a filha

Da Redação

Recentemente, a família de Cristiano Ronaldo (37) cresceu!

No último dia 18, o atleta anunciou o nascimento de sua nova filha e o triste falecimento do irmão gêmeo da pequena.

E, neste sábado, 30, ele encantou completamente a web ao publicar a primeira foto com a recém-nascida.

Na imagem, que foi postada no Instagram do jogador, ele apareceu sem camisa ao segurar a bebêzinha no colo.

“Forever love…”, escreveu na legenda. O que quer dizer: “amor eterno”.

A postagem emocionou os fãs de CR7. “Maravilha”, “família é tudo”, “amei a foto” e “parabéns para a família” foram alguns dos comentários deixados.

Vale lembrar que a neném é fruto do relacionamento dele com Georgina Rodríguez (28). Ele também é pai de Cristiano Jr (11), Matteo (4), Eva (4) e Alana (1).

Confira a foto de Cristiano Ronaldo com a filha recém-nascida: