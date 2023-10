Cristiano Ronaldo é condenado com chibatadas após adultério? Entenda

A imprensa iraniana divulgou que um grupo de legistas do país pediu à Justiça a condenação do jogador Cristiano Ronaldo. Ele receberia uma pena de 99 chibatadas pelo crime de adultério. Acontece que o atleta, que é comprometido com Georgina Rodriguez, abraçou uma artista iraniana solteira ao receber um presente dela.

A pintora Fatemeh Hamami, que tem 85% do corpo paralisado, pintou um quadro do jogador com os pés e entregou a obra para ele em um evento em Teerã. Como agradecimento, Ronaldo a abraçou e posou para as fotos. O caso aconteceu em setembro, quando o jogador viajou a Irã para jogar pelo Al-Nassr pela Liga dos Campeões da Ásia.

Após o assunto viralizar, nesta sexta-feira (13) a Embaixada do Irã na Espanha publicou um comunicado negando que tenha havido qualquer decisão judicial contra qualquer atleta estrangeiro no país. E destacou que "Cristiano Ronaldo viajou ao Irã nos dias 18 e 19 de setembro para disputar um jogo oficial de futebol e foi muito bem recebido pelo povo e pelas autoridades".

