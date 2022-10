Cristiano Araújo terá single lançado sete anos após morte; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cristiano Araújo morreu após um grave acidente de carro em 2015

Cristiano Araújo morreu após um grave acidente de carro em 2015. Desde então, os fãs aguardam os singles já gravados do cantor e que foram prometidos pelo pai do artista, João Reis. O patriarca, que já revelou que o artista terá um CD somente com inéditas, anunciou a primeira canção póstuma do sertanejo.

continua após publicidade .

“Nesse mês de outubro vai ser lançado o primeiro single”, anunciou o pai do cantor, em vídeo. “Demorou porque a gente está em meio a uma campanha política, então assim a correria está muito grande, e também a Som Livre tem o seu cronograma para soltar as músicas, porque não pode ser um artista próximo do outro”, completou João Reis.

Na sequência, o pai de Cristiano Araújo pediu desculpas pela demora em lançar a primeira canção, agradeceu o carinho que vem recebendo dos fãs do cantor e que o projeto será um sucesso, já que os lançamentos são “músicas maravilhosas”. “Mas agora não tem mais jeito, agora vai ser no mês de Outubro, o primeiro single do Cristiano Araújo”, complementou João Reis.

continua após publicidade .

Em uma outra oportunidade, o pai do cantor revelou ao G1 que trabalha para reunir, junto com outras pessoas ligadas ao artista, algumas gravações inéditas para um novo CD. O projeto vai contar com diversas participações, como Felipe Araújo, irmão de Cristiano, Jorge (dupla com Mateus), Zezé di Camargo, Leonardo e Bruno e Marrone.

“São músicas românticas, ele sempre teve essa tendência e o disco vai ter essa mesma pegada. É para lançar esse ano. A gente está dependendo de algumas participações de outros artistas, mas a produção está praticamente toda pronta”, contou João Reis, que acrescentou que essas gravações eram feitas por Araújo sempre que ia fazer um trabalho em estúdio.

Siga o TNOnline no Google News