Da Redação

Criminosos invadem apartamento da atriz Dandara Mariana

Assaltantes invadiram o apartamento de Dandara Mariana, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O crime foi registrado durante a madrugada da última quinta-feira (17). No local, estavam a atriz, os pais dela, o irmão, e dois cachorros.

Conforme a assessoria, os criminosos entraram encapuzados e foram direto ao quarto de Dandara, que se preparava para dormir. Eles juntaram a família em um cômodo, onde os homens foram amarrados. Os criminosos também teriam fotografado as vítimas.

Ainda sem ter feito um levantamento de tudo o que foi subtraído pelos bandidos, a família confirmou que joias e eletrônicos não foram encontrados após o crime.

O caso é investigado pela Polícia Civil.