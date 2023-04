Criminoso ameaça Larissa Manoela com supostos 'prints' íntimos

Da Redação

Larissa Manoela, 22 anos

Larissa Manoela usou suas redes sociais para informar os seguidores que acionou a Justiça e a polícia após ser vítima de um crime cibernético. A atriz, de 22 anos, está sendo ameaçada e chantageada por um criminoso que afirma possuir supostas conversas íntimas dela.

Em seu perfil do Twitter e Instagram, nesta segunda-feira (3), ela comunicou sobre o crime e aproveitou para alertar os jornalistas sobre os possíveis prints que vazarem na web. Larissa recebeu muito apoio de fãs e de outros famosos.

"Pessoal, seguinte: algum criminoso me procurou hoje [3/4] para me extorquir com supostos prints de conversas minhas. Já acionei o meu jurídico, que tomou todas as medidas legais e cabíveis. Extorsão é crime, além da violação de dados pessoais", escreveu a artista.

“Para a imprensa, se esse criminoso os procurar, peço para comunicar à minha equipe e reitero que estão lidando com alguém fora da lei”, prosseguiu ela, se dirigindo exclusivamente com os jornalistas.

“A Justiça já foi acionada, através de notícia-crime por meio de um RO feito na delegacia especializada em crimes cibernéticos para apurar quem são os autores deste crime. Caso vocês vejam mensagens que supostamente sejam minhas por aí, duvidem e me comuniquem, por favor. A lei existe para ser cumprida!”, finalizou.

