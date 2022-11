Crianças seguram urso sadomasoquista em campanha e causa polêmica

Da Redação

A campanha para divulgar as bolsas em formato de ursinho sadomasoquista da Balenciaga está causando polêmica nas redes sociais. Internautas acusam a ação, protagonizada por menores de idade, de sexualizar crianças. Sucesso nos anos 2000, as bolsas em formato de urso estão retornando aos holofotes da moda. A italiana Moschino é uma das etiquetas que investem no item lúdico.

Já a criação da Balenciaga investe em pelúcia com roupas de couro e correntes, características do fetiche sadomasoquismo. Na psicologia, a vertente busca prazer no sexo por meio da dor. A campanha da grife de moda espanhola englobou fotos com crianças em cima da cama e do sofá, com direito a tênis calçando os pés.

Nos cliques, uma das peças apresenta pulseiras de couro com espetos metalizados em volta dos braços e das pernas. Entre os detalhes, estão correntes e um cadeado fechado no pescoço. Outra opção do ursinho veste calcinha de renda preta e tiras de couro no brinquedo.

As informações são do site Metrópoles.

