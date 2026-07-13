Craque Neto imita foto de Virginia no colo de Vini Jr. e senta no colo de jornalista
A cena que foi ao ar durante o programa Os Donos da Bola, na Band, arrancou risadas da bancada e rapidamente viralizou nas redes sociais
A imagem da influenciadora Virginia Fonseca sentada no colo do atacante Vinicius Júnior na Sardenha, na Itália, repercutiu na tarde desta segunda-feira (13) durante o programa “Os Donos da Bola”, da Band. O apresentador Craque Neto ironizou o registro ao comentar o engasgo do comentarista Luis Fabiani: “Vem comigo, eu vou te relaxar. Vou sentar no seu colo”. Fabiani entrou na brincadeira: “Posso pegar o celular também?”. Veja o vídeo no final do texto
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A foto foi feita durante a comemoração do aniversário de 26 anos do jogador, em um iate de luxo. O registro, que teria sido postado no status do WhatsApp de Virginia, vazou recentemente e alimentou rumores sobre uma possível reconciliação entre os dois.
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Neto ainda aproveitou para ironizar o desempenho recente do atacante com a Seleção Brasileira, dizendo: "Por isso que ele não leva a bola para fazer o gol".
A cena arrancou risadas da bancada e rapidamente viralizou nas redes sociais. Nem Virginia nem Vini Jr. se pronunciaram oficialmente sobre a foto e nem sobre os rumores sobre a reconciliação até o momento.
Veja o vídeo
Craque Neto, AO VIVO nos Donos da Bola, reproduzindo a foto da Virginia sentada no colo do Vinícius Jr— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 13, 2026
ELE É MUITO DOENTE pic.twitter.com/R5mWj3M590