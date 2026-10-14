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Craque Neto defende Virginia após término com Vini Jr. e revela suposto motivo da separação

Apesar das declarações, o apresentador não detalhou a origem da informação nem apresentou provas sobre o caso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Craque Neto defende Virginia após término com Vini Jr. e revela suposto motivo da separação
Autor O anúncio oficial sobre o fim do relacionamento foi feito no último domingo (11) - Foto: Reprodução/Instagram - Reprodução/Youtube

O apresentador Craque Neto afirmou ter descoberto o motivo do término entre a influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. Durante sua participação no podcast "Podpah", o ex-jogador declarou ter lido que o fim do relacionamento ocorreu após a empresária encontrar uma mensagem enviada pelo atleta a uma ex-namorada, dizendo que estava com saudades. Apesar das declarações, Neto não detalhou a origem da informação nem apresentou provas sobre o caso, e não há confirmação pública sobre o teor do trecho citado.

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Durante a entrevista, o apresentador saiu em defesa de Virginia e elogiou o protagonismo da influenciadora na relação e no mercado de trabalho. Neto destacou a independência financeira e o impacto profissional da empresária, classificando-a como uma das maiores empreendedoras do país e ressaltando que, em sua visão, foi ela quem decidiu colocar um ponto final no namoro. Ele ainda rebateu as críticas de que Virginia teria se aproveitado da imagem do atleta, afirmando que, na verdade, a projeção dela superava a dele em diversos momentos.

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O anúncio oficial sobre o fim do relacionamento foi feito pela assessoria da influenciadora no último domingo (11). Em nota, a equipe de Virginia comunicou que o casal não estava mais junto e ressaltou que a decisão foi tomada em comum acordo, sem conflitos ou brigas entre as partes.

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