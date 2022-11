'Covid voltou forte', diz Galvão Bueno após receber alta

Da Redação

O narrador informou que recebeu alta nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (16), o narrador Galvão Bueno divulgou um vídeo em sua conta oficial do Instagram, onde informou que recebeu alta do Hospital Albert Einstein, localizado na Zona Sul de São Paulo. Ele precisou ser internado na última semana por ter testado positivo para Covid-19.

"Estou passando aqui para dar um recadinho. Dois: primeiro, tome muito cuidado. A Covid voltou forte. Forte mesmo. Tome cuidado. Mas estou passando aqui para dizer que já estou inteiramente recuperado. Já estou com alta médica, já vou agora para casa", afirmou.

Assista:

No último sábado (12), o narrador Galvão Bueno revelou que estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Principal nome da TV Globo para comandar as transmissões da Copa do Mundo do Catar, a partir do próximo dia 20, Galvão se recupera após testar positivo para Covid-19.



"Melhor vir para cá, ficar aqui no Einstein. Me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas vou fazendo exercício, duas vezes por dia. Musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa", diz Galvão.

