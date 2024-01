Cotada para o 'BBB 24' viraliza por debochar de Amanda Meirelles

Cotada para integrar o elenco do "BBB 24", Valentina Bandeira teve publicações antigas revisadas pelos internautas nesta quarta-feira (3). Em uma delas, a humorista zomba a vitória de Amanda Meirelles como campeã do "BBB 23".

continua após publicidade

Nesta tarde, o nome da atriz franco-brasileira ganhou destaque após o perfil de rede social "Gossip do Dia" divulgar que ela estará na próxima edição do reality da Globo.

-LEIA MAIS: Ana Maria Braga dá esculacho ao vivo após imagens: "Falta de respeito"

continua após publicidade

Com a novidade, internautas passaram a vasculhar publicações antigas de Valentina e repercutiram uma postagem no X, antigo Twitter, em que ela ironiza a vitória de Amanda Meirelles no "BBB 23".

"A Amanda ganhou o bbb igual eu passava de ano no colégio", escreveu a humorista, em 26 de abril de 2023.

A opinião foi exaltado por internautas que não aprovaram a vitória da médica no último ano. "Fale mesmo lenda", escreveu um seguidor. "Antes que vire modinha, já estou torcendo pra você", dedicou outro.

continua após publicidade

Valentina Bandeira, de 29 anos, é atriz e humorista e já integrou o elenco da novela "Todas as Flores", da Globoplay. Além disso, ganhou destaque nas redes sociais como apresentadora do podcast "Match O Papo".

Ela também fez parte do grupo de atores do extinto programa humorístico da Globo "Zorra Total". Em 2023, Valentina foi anunciada com apresentadora do programa da MTV "Beija Sapo".

Com informações do GMC Online

Siga o TNOnline no Google News