Corpo de viajante e cinzas de seu cão virão para o Brasil

Da Redação

O cão Shurastey, que morreu em um acidente na segunda-feira (22) junto com Jesse Koz, paranaense que viajava pelos Estados Unidos com um Fusca 1978, será cremado em Oregon, onde houve o acidente. As cinzas do animal serão enviadas para Balneário Camboriú junto com o corpo do influenciador. A reportagem é do G1.

continua após publicidade .

O procedimento será pago com recursos de uma vaquinha online que bateu a meta de R$ 120 mil em poucas horas. Segundo Felipe Pires, amigo do brasileiro desde 2012, ainda não há previsão de quando será o embarque.

O processo de cremação e documentações para o translado do corpo de Jesse estão sendo feitos por amigos do brasileiro nos Estados Unidos. A cremação e é uma exigência da legislação internacional, para que o animal possa retornar ao Brasil ao lado do tutor.

continua após publicidade .

A viagem da dupla fazia parte de um projeto, chamado “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go” (traduzido do inglês Devo Ficar ou Devo Ir), sucesso da banda The Clash. No Instagram, a página, que tinha 400 mil seguidores até segunda-feira (22), acumula, agora 1 milhão até a noite desta quarta-feira (25).

A informação da morte foi confirmada nas redes sociais oficiais do influenciador e por um familiar. Felipe Pires afirmou que recebeu a ligação de uma outra amiga do influenciador ainda na segunda-feira e contou aos familiares de Koz que estavam no Brasil.

Como foi o acidente

continua após publicidade .

De acordo com informações da imprensa local, Jesse teria tentado desviar de um engarrafamento, perdeu o controle do veículo e foi para a outra pista, batendo em um Ford Escape que vinha na direção contrária. Segundo a polícia, o motorista do Escape ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

O casal Diego Strutz e Roana Petri Celeste acompanhava, em outro veículo, Jesse e Shurastey no trecho final da jornada. Roana contou que Jesse não conseguiu frear a tempo quando um carro parou na rodovia para fazer uma conversão à esquerda.

"Perdeu o controle do fusca e bateu de frente com o carro que vinha no outro lado", disse.