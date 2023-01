Corpo de Pelé chega ao estádio da Vila Belmiro, em Santos

Da Redação

O corpo de Pelé chegou ao estádio da Vila Belmiro, na cidade de Santos (SP), às 3h55 desta segunda-feira (2). O velório do Rei do Futebol terá início às 10h e tem previsão de durar 24 horas.

O carro que levou o corpo de Pelé até o litoral saiu do Hospital Albert Einstein, localizado na zona sul da capital paulista, às 2h e foi acompanhado por batedores do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar. Torcedores do Santos e fãs do Rei aguardavam a chegada do carro e homenagearam o ídolo com bandeiras na entrada da cidade e na rua que dá acesso ao estádio.

Na terça-feira (3), às 10h, o corpo do Atleta do Século será conduzido em carro do Corpo de Bombeiros para um cortejo saindo da Vila Belmiro, que fica no canal 1, vai até o canal 6, para passar em frente à casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, que está viva e completou em novembro passado 100 anos, e depois vai para o Memorial Necrópole Ecumênica, onde o Rei será sepultado.

