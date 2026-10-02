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Corpo de Lito Sousa é velado em São Paulo; cerimônia fica aberta ao público até as 12h

O velório será realizado das 9 horas às 12 horas, no Parque de Material Aeronáutico, no Museu Aeroespacial Paulista

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Corpo de Lito Sousa é velado em São Paulo; cerimônia fica aberta ao público até as 12h
Autor Lito Sousa morreu aos 59 anos na quinta-feira, 1º de outubro - Foto: Globo/Divulgação

Familiares, amigos e fãs poderão se despedir nesta sexta-feira (02), do influenciador Lito Sousa, que morreu aos 59 anos na quinta-feira, 1º de outubro. O velório será realizado das 9 horas às 12 horas, no Parque de Material Aeronáutico, no Museu Aeroespacial Paulista, na avenida Braz Leme, 2.594, em Santana, na zona norte de São Paulo. A cerimônia será aberta ao público.

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As informações sobre a despedida foram divulgadas nas redes sociais do influenciador. "Agradecemos por todas as mensagens de carinho, apoio e homenagens", diz a publicação.

Lito ficou conhecido pelo trabalho como especialista em aviação e pelo canal Aviões e Músicas, que alcançou 3,6 milhões de seguidores no YouTube.

Ao longo dos anos, produziu conteúdos sobre aeronaves, segurança de voo e bastidores da aviação.

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A morte ocorreu menos de dois meses depois de Lito revelar que havia sido diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob, que é rara, fatal e não tem cura.

Desde então, ele buscava alternativas de tratamento e chegou a tentar acesso a terapias experimentais.

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Durante o período, o influenciador também compartilhou com os seguidores reflexões sobre o diagnóstico e a possibilidade de morte. Em uma das manifestações, afirmou que o "jogo só acaba quando termina" e disse que não tinha medo de morrer.

Ele deixa a mulher, Mila, e um filho de sete anos.

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avião CREUTZFELDT-JAKOB Influenciador Lito Sousa SAÚDE Velório
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