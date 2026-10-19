Corpo da atriz e cantora Lua Blanco será velado nesta segunda-feira (19) no Rio
Artista faleceu no último domingo (18) após lutar contra a doença nos últimos meses; família pede respeito e luto no momento de despedida
O corpo da atriz e cantora Lua Blanco será velado na tarde desta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida à artista ocorrerá na Capela 06 do local, com horário previsto das 13h às 16h.
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A morte da ex-integrante da versão brasileira da novela Rebelde aconteceu neste domingo (18), aos 39 anos. O falecimento foi confirmado publicamente pela família por meio das redes sociais do irmão da artista, o também ator Daniel Blanco, gerando forte comoção entre fãs, seguidores e colegas do meio artístico.
Em um comunicado oficial, Daniel revelou que Lua vinha enfrentando uma batalha contra um câncer durante os últimos meses. Ele destacou que, ao longo de todo o período de tratamento, a atriz permaneceu amparada e completamente rodeada pelo amor de familiares e amigos de longa data. A nota divulgada pela família Blanco ressalta ainda que a artista partiu em paz e com plena fé, finalizando com um agradecimento pelo carinho constante do público e um pedido de respeito e silêncio para que os parentes possam vivenciar o momento de luto.