Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
DESPEDIDA DE LUA BLANCO

Corpo da atriz e cantora Lua Blanco será velado nesta segunda-feira (19) no Rio

Artista faleceu no último domingo (18) após lutar contra a doença nos últimos meses; família pede respeito e luto no momento de despedida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Corpo da atriz e cantora Lua Blanco será velado nesta segunda-feira (19) no Rio
Autor Foto: Reprodução/Instagram

O corpo da atriz e cantora Lua Blanco será velado na tarde desta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida à artista ocorrerá na Capela 06 do local, com horário previsto das 13h às 16h.

- LEIA MAIS: Morre aos 84 anos Benito di Paula, ícone da música popular brasileira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A morte da ex-integrante da versão brasileira da novela Rebelde aconteceu neste domingo (18), aos 39 anos. O falecimento foi confirmado publicamente pela família por meio das redes sociais do irmão da artista, o também ator Daniel Blanco, gerando forte comoção entre fãs, seguidores e colegas do meio artístico.

Em um comunicado oficial, Daniel revelou que Lua vinha enfrentando uma batalha contra um câncer durante os últimos meses. Ele destacou que, ao longo de todo o período de tratamento, a atriz permaneceu amparada e completamente rodeada pelo amor de familiares e amigos de longa data. A nota divulgada pela família Blanco ressalta ainda que a artista partiu em paz e com plena fé, finalizando com um agradecimento pelo carinho constante do público e um pedido de respeito e silêncio para que os parentes possam vivenciar o momento de luto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Câncer Lua Blanco memorial do Carmo morte de artista Rebelde Brasil Velório
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV