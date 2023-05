"Coragem e sonhos": influencer de Apucarana desfila no SPFW

A influenciadora, modelo e conscientizadora do vitiligo, Barbarhat Sueyassu, estreou na passarela do São Paulo Fashion Week, na noite do último sábado (27). Natural de Apucarana, no Norte do Paraná, ela foi a única modelo com vitiligo a desfilar para a marca, no maior evento de moda da América Latina.

continua após publicidade

A apucaranense, que deixou a cidade natal há cerca de um ano para correr atrás dos seus sonhos, comemorou em suas redes sociais a enorme conquista: "Ainda sem acreditar que coloquei os pés nessa passarela! É uma emoção tão grande pensar que 1 ano atrás eu estava me despedindo da minha cidade de Apucarana para vir para SP apenas com a minha coragem e sonhos na mochila, e cá estou eu vivendo mais uma etapa que o Divino me presenteou. Um filme passa na minha cabeça agora, não tem como", escreveu na legenda do post que reuniu diversos registros de sua passagem pelo desfile. Veja no final da matéria.

- LEIA MAIS: Influenciadora de Apucarana estreia na passarela do SPFW

continua após publicidade

Durante o evento, Barbarhat foi entrevistada pelos organizadores do SPFW. Ao ser questionada sobre sua experiência, a influenciadora deu uma resposta emocionante. Veja:





continua após publicidade

Barbarhat foi diagnosticada com vitiligo aos quatro anos de idade. Com aproximadamente 100 mil seguidores nas redes sociais, a jovem constrói uma trajetória em que preza pela conscientização da doença.

Confira o post feito pela apucaranense, em suas rede sociais:





Siga o TNOnline no Google News