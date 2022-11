Copa em casal: Mel Maia posta foto com Mc Daniel e agita web

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Recentemente, eles deram um selinho, aumentando as suspeitas de que estejam mesmo namorando

Mel Maia agitou ainda mais esta segunda-feira (28) ao postar uma foto com Mc Daniel, em clima de Copa do Mundo. Dia de jogo da Seleção Brasileira, a atriz aumentou os rumores de um possível relacionamento ao publicar uma foto vestindo camisetas amarelas personalizadas.

continua após publicidade .

"Podia ser a gente, mas é a gente! vai Brasilsil!", brincou a atriz na legenda da publicação.

LEIA MAIS: Nariz de Naldo começa a necrosar após procedimento estético

continua após publicidade .

Os artistas são alvos de rumores de um relacionamento, mas até o momento não oficializaram o namoro. O agito em cima de Mel e do cantor começaram desde que MC Ryan SP, amigo do casal, revelou o relacionamento deles por meio de uma live no Instagram.

Recentemente, eles deram um selinho, aumentando as suspeitas de que estejam mesmo namorando.

fonte: Reprodução/Instagram

Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News