Copa do Mundo: Famosos mostram looks para assistirem ao Brasil

Da Redação

Gente como a gente, diversos famosos mostraram que entraram no clima da Copa do Mundo para assistir à estreia do Brasil, no Catar, nesta quarta-feira (24). Enquanto os jogadores brasileiros batalham para saírem do 0 a 0, os artistas agitam as redes.

Maisa Silva, que está nos Emirados Árabes, vestiu a camisa azul da seleção brasileira e compartilhou um clique em suas redes sociais. Paolla Oliveira apostou em uma camiseta mais alternativa, verde e amarela.

Já Luana Piovani foi na tradicional 'amarelinha', mesma camiseta usada por Virgínia Fonseca e sua filha mais velha, Maria Alice, que esbanjou fofura toda caracterizada para torcer pelo Brasil.

Luciano Huck também posou com a camisa verde e amarela da Seleção. "Como é bom voltar a usar esta camisa. Manto sagrado. Para cima, Brasil", disse ele.





