Convidado dá beijão em noivo durante casamento e vídeo viraliza

Nas últimas horas um vídeo viralizou nas redes sociais. A filmagem mostra uma cena inusitada que ocorreu durante um casamento no Equador. Enquanto dançava com diversas pessoas, inclusive com a recém-esposa, o noivo recebeu um beijão demorado de outro homem.

Surpresos, os convidados que estavam na festa filmaram a cena. A mulher, incrédula, tentou separar os dois e deu tapas no homem. Houve um princípio de confusão. Apesar disso, os recém-casados continuam juntos, e o noivo se explicou publicamente.

O casal, formado pela esposa Mayito Leito e o marido “Nene” Vera Angel, tem um filho junto. Após a repercussão nas redes sociais, o noivo Nene postou um texto de esclarecimento em seu Instagram. Ele afirmou que conseguiu entender melhor o preconceito sofrido pela comunidade LGBTQIA+.

“Não sou gay, o ocorrido aconteceu numa altura em que não conseguia encontrar os meus cinco sentidos devido à grande injustiça do álcool (quem me conhece sabe que não bebo). Peço desculpas se isso afetou alguém”, finalizou.

As informações são do Metrópoles.

Veja o vídeo que viralizou na web:

