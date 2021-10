Da Redação

Convidado "chora" e Mion brinca: "Tá achando que sou o Huck"

Durante um quadro no Caldeirão deste sábado (16), Marcos Mion brincou com a fama de Luciano Huck de apostar em relatos emocionantes para arrancar lágrimas dos telespectadores do programa.

continua após publicidade .

O humorista Welder Rodrigues fingiu estar chorando durante uma brincadeira. Mion não perdeu tempo e comentou: “O Welder deu uma chorada. Está achando que eu sou o Luciano Huck, caramba?”

Na internet, os fãs do programa aprovaram a piada do apresentador e esperam que Mion seja mantido à frente das tardes de sábado na Globo. “Por mim, deixava o Mion os dois dias, sábado e domingo”, opinou um telespectador.