Conrado viu momento da morte de Aleksandro durante acidente de ônibus

O cantor João Vitor Moreira Soares, o Conrado, falou sobre o grave acidente de ônibus que sofreu em maio deste ano. O artista, que deixou o Hospital Regional de Registro, em São Paulo, após 46 dias internado, contou como descobriu sobre a morte de sua dupla, Aleksandro.

“A minha mãe estava do lado e eu falei para ela assim: ‘mas que pena, eu perdi o Aleksandro’. Ela falou: ‘mas como você sabe?’. Eu falei: ‘na hora do acidente eu estava consciente e eu escutei’”, disse ele, em entrevista ao Fantástico, nesse domingo (10/7).

“Lembro que eu entrei no ônibus, coloquei meu celular pra carregar e dormi. Eu consegui me segurar em uma tábua que tinha. Ali eu acho que foi primordial pra eu não sair do ônibus, não ser jogado. Eu fiquei realmente preso, meio com essa parte das costas pra fora do ônibus”, completou ele.

Em 7 de maio deste ano, o ônibus da dupla sertaneja sofreu um acidente na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, e deixou seis mortos – entre ele, o vocalista Aleksandro e o guitarrista Wisley Novaes. A dupla saiu de Tijucas do Sul, no Paraná, após um show, e ia para São Pedro, interior de São Paulo, onde faria uma nova apresentação. O motorista perdeu o controle do ônibus após um dos pneus dianteiros estourar.

Conrado ficou cerca de um mês e meio internado, no Hospital Regional de Registro, em São Paulo. Nesse meio tempo, ele passou por três cirurgias.

