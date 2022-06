Conrado passa por cirurgia um mês após morte de Aleksandro

Da Redação

O cantor segue internado na UTI do hospital, em Registro, no interior paulista

Conrado, da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, passou por uma nova cirurgia, quase um mês após o acidente de ônibus que matou Aleksandro. O cantor segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, em São Paulo.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da dupla, Conrado, cujo nome é João Vitor Moreira Soares, passou por uma cirurgia na quarta-feira (1º), quando foi realizado um enxerto em um ferimento nas costas do cantor. O quadro de saúde de Conrado é considerado estável, de acordo com o boletim médico.

Ainda, a equipe deu mais informações sobre o músico Júlio Cesar Bigoli Lopes, que também estava no ônibus no momento do acidente, registrado no dia 7 de maio, na rodovia Regis Bittencourt, próximo a cidade de Miracatu, no interior de São Paulo. Ele não passou por novas cirurgias nos últimos dias e permanece internado no mesmo hospital, em Registro, interior de São Paulo.

Com Informações RICmais