Conheça Ygor Sales, CEO de empresa que ajuda cantores iniciantes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ygor Sales da Costa, conhecido nas redes sociais como Ygor Sales CDs, é apaixonado por música desde seus 14 anos

Ygor Sales da Costa, conhecido nas redes como Ygor Sales CDs, é empresário artístico e influenciador digital cearense, com milhares de seguidores em suas redes, como o Instagram (@ygosales), onde possui quase 100 mil seguidores atualmente.

continua após publicidade .

Apaixonado por música desde seus 14 anos, Ygor Sales CDs é atualmente CEO e Fundador da Playlists YSC Music, que possui mais de 200 mil seguidores no Instagram (@playllists), focada em Marketing e divulgação de cantores, assim como seus shows, agenciando diversos músicos e cantores iniciantes.

Suas redes são um sucesso, pois Ygor Sales CDs produz vídeos e memes de grande qualidade para a internet, já tendo seus vídeos compartilhados e divulgados por Vitor Fernandes, Zé Vaqueiro e Tony Guerra, além de diversos outros famosos, atingindo milhões de visualizações e atraindo cada vez mais leads para suas redes e shows.

continua após publicidade .

Ygor Sales CDs auxilia artistas novos e consolidados, do ramo da música, a se manterem em foco, se manterem na mídia, com conteúdo de qualidade e shows incríveis, o que alavanca a carreira desses artistas, fortalecendo a presença que eles têm no mundo digital, aumentando a venda de ingressos e promovendo seus eventos.

A influência que Ygor Sales CDs traz a carreira de seus agenciados é algo inegável, sendo fortalecido pelos milhões de visualizações que o conteúdo de seus clientes recebe.

Essa influência, marcando a presença digital, é o que traz o sucesso desses artistas no mundo da música, já que é uma área concorrida e para fazer sucesso é necessário ser visto, e é isso que o Ygor Sales CDs faz, ele traz visibilidade para seus artistas, mostrando ao público um novo talento e novos rumos.

continua após publicidade .

Ygor Sales CDs está com projetos constantes, onde melhora a visibilidade de sua empresa e de seus agenciados, elevando a qualidade da música brasileira, com talentos que farão muito sucesso.

Vale ressaltar que a empresa de Ygor Sales CDs, é focada, assim como Ygor em trazer sucesso e tornar seus artistas bem-sucedidos, com determinação, dedicação e uma estratégia incrível de negócio, onde sua profissão de influenciador digital auxilia a alavancar a carreira de seus agenciados.

fonte: Reprodução/Assessoria Os conteúdos divulgados por Ygor atingem milhões de visualizações

Siga o TNOnline no Google News