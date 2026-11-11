Conheça Sandra Nicolau, a figurinista que conquistou Craque Neto nos estúdios da Band

Apesar de ser uma das figuras mais expansivas e conhecidas da televisão brasileira, o apresentador e ex-jogador Craque Neto cultiva uma postura reservada na vida pessoal ao lado da esposa, Sandra Nicolau. O casal mantém uma relação de mais de uma década que teve início nos bastidores da Band, onde Sandra atuava como figurinista das atrações esportivas comandadas pelo comunicador.

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A aproximação começou por volta de 2014 e resultou no casamento oficial em junho de 2016. Embora façam raras aparições conjuntas em eventos públicos e procurem preservar a intimidade da família, ambos costumam trocar declarações públicas de afeto nas redes sociais em datas comemorativas, nas quais Sandra destaca a gratidão pela construção do núcleo familiar ao lado do marido.

Neto também já expressou publicamente a relevância de Sandra em sua trajetória pessoal, atribuindo a ela papel decisivo em momentos de transformação e estabilidade. Em declarações anteriores, inclusive durante participações em atrações da própria emissora, o apresentador afirmou que o convívio diário fortaleceu a relação ao longo dos anos e ressaltou a importância da companheira em sua rotina fora do ar.

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Antes de se consolidar como voz de destaque no jornalismo esportivo à frente de programas como Os Donos da Bola e o recém-encerrado Apito Final, José Ferreira Neto construiu uma carreira vitoriosa dentro das quatro linhas. O ex-meia marcou época com a camisa do Corinthians, clube pelo qual foi o principal protagonista na conquista inédita do Campeonato Brasileiro de 1990, além de ter integrado a seleção brasileira que faturou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. A transição para a televisão ocorreu em 1999, com passagens por Record e RedeTV! antes de se fixar definitivamente como um dos principais comunicadores da Band.