Da Redação

Conheça Rafael Edison, videomaker catarinense que é sucesso

O especialista em cinema de moda e produtor de vídeos Rafael Edison, de 31 anos, é uma das principais figuras da produção de vídeos de moda na atualidade. Suas obras estão em todos os continentes. O catarinense tem 11 anos de experiência em produção audiovisual, dos quais seis atuam na Rede Globo e cinco são responsáveis pelo próprio negócio.

continua após publicidade .

Com a bagagem acumulada na Internet, este jovem decidiu abrir a sua própria empresa em 2017 e tornou-se um empresário de sucesso aos 26 anos. Desde 2018, ele vem compartilhando seu conhecimento com outros profissionais que desejam entrar neste mercado por meio de um seminário que já formou mais de 500 alunos e 2.000 alunos remotamente.

“WS Rafael Edison é um estúdio de cinema de moda, produção e direção de vídeo. Os participantes têm a oportunidade de explorar a experiência empreendedora e aprender em primeira mão como ela funciona neste ambiente”, explicou o videomaker que, dentro do seu nicho de moda, já produziu campanhas para grandes marcas como Coca Cola, Colcci, Lança Perfume, Adidas e Labellamafia. “Durante 11 anos foram mais de 500 campanhas de moda e 700 modelos dirigidas por mim”, detalhou.

continua após publicidade .

Rafael Edison destaca que não é preciso ter experiência para participar do curso, mas sim o sonho de trabalhar com vídeos e muita força de vontade. “O mais importante não é o equipamento que você tem e sim a qualidade do que você entrega. O vídeo precisa emocionar as pessoas, precisa transmitir sentimento. O cérebro é dividido em racional e emocional. O mercado hoje vende emoções e não só um produto”, pontuou.

Em seu workshop, o empresário ensina como encontrar o nicho ideal para trabalhar, a importância de impressionar o cliente, como criar uma identidade, se transformar em uma marca, como se precificar seu serviço, entre outros pontos importantes para se firmar e se destacar no mercado audiovisual.

História

continua após publicidade .

Rafael Edison começou a trabalhar com fotografia e imagens aos 14 anos, em eventos da igreja que frequentava na época. Em 2007 começar fazer edição de vídeo e, já no ano seguinte, adotou o nicho de fotografia feminina e de casamentos para atuar.

Em 2011 passou a trabalhar na Rede Globo, onde participou de grandes projetos e teve a oportunidade de dirigir muitas celebridades, além de participar da gravação de vídeos de grandes marcas e programas.

Após adquirir experiência e perceber que estava preparado para caminhar com as próprias pernas, o jovem decidiu abrir sua empresa, se tornar um trabalhador autônomo e assim viu seus projetos se multiplicarem.

continua após publicidade .

Entre os trabalhos que já produziu desde que decidiu empreender está um fashion film gravado em Nova York com a modelo Yasmin Brunet e outro com a atriz Maria Ruy Barbosa, além de produções em Miami, Los Angeles, Tulum, Dubai, Moscou, Santorini, Paris, Amsterdã e Jerusalém.

fonte: Reprodução